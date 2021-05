Vida Urbana Prefeitura pede que Justiça negue liminar a sindicato e mantenha restaurantes abertos 4 h por dia Manifestação da procuradora municipal Esther Sio defende restrições de horário de 4 horas por dia de atendimento presencial e rebate comparação de funcionamento de restaurante a shoppings e academias

A Prefeitura de Palmas pediu hoje à justiça estadual que mantenha válido o decreto que fixa para restaurantes o atendimento das 11h às 15h, todos os dias, com a presença de 50% da capacidade do local e das 15h até meia-noite, para entrega em domicílio ou retirada no local. Assinada pela procuradora do Município Esther de Amorim Marinho Sio, a manifestação do mun...