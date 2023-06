Redação Jornal do Tocantins

A prefeitura de Palmas realiza uma fiscalização em terrenos e obras abandonadas na região sul da capital. Fiscais iniciaram a ação na última sexta-feira, 2, e procuram irregularidades que afetem a segurança, a saúde e a estética da cidade.

De acordo com Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais (Sedurs), somente no Jardim Aureny III foram 45 autuações para que os proprietários continuem as obras ou façam a demolição.

Por meio da assessoria, o diretor de fiscalização urbana da Sedurs, Roger Andrigo Buso Rodrigues, a ação é uma forma de contribuir com a segurança e bem-estar da população palmense. “Esses tipos de edificações em ruínas que encontramos, propicia o acesso para bandidos se esconderem e praticarem delitos na região, eles servem muitas vezes como ponto de apoio para que possam cometer crimes”, esclarece o diretor.

O artigo 144 do Código de Posturas de Palmas determina que os terrenos situados nas áreas urbanas devem ser mantidos limpos, capinados e isentos de quaisquer materiais nocivos à vizinhança e à coletividade e, neste mesmo artigo, diz que os proprietários devem providenciar as correções num prazo de cinco dias após a autuação.