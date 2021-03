Vida Urbana Prefeitura faz mutirão para testar 500 pessoas no Jardim Taquari, nesta quarta,3 Testagem coletiva será feita de 9 às 16 na Feira Coberta

A Secretaria Municipal da Saúde de Palmas (Semus) realiza nesta quarta-feira, 3, um mutirão de testagem rápida na Feira Coberta do Jardim Taquari com a meta de testar 500 pessoas entre 9 e 16 horas. Realizada pela segunda vez no mês, segundo a Semus a ação busca detectar pessoas infectadas pelo vírus para iniciar o isolamento domiciliar e evitar a transmissão da doe...