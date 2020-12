Vida Urbana Prefeitura entrega revitalização da infraestrutura na Serra do Estrondo em Paraíso Inauguração oficial da Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva e Turística do Alto da Serra do Estrondo ocorreu nesta semana

A inauguração oficial da Construção e Modernização de Infraestrutura Esportiva e Turística do Alto da Serra do Estrondo ocorreu nesta quarta-feira, 23, em Paraíso do Tocantins. A entrega contou com a presença do prefeito Moisés Avelino e outras autoridades municipais e estaduais. Conforme a Prefeitura de Paraíso, o local passa a contar com quiosque de apoio ...