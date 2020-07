A Prefeitura de Tocantínia instalou quatro barreiras sanitárias nas principais vias de acesso a cidade como medida para prevenir a disseminação da Covid-19. Nos locais, os profissionais de saúde irão medir a temperatura e coletar dados das pessoas através do questionário e orientar sobre o uso obrigatório de máscara.

Conforme a gestão, as barreiras foram instaladas nas saídas de Palmas, Aparecida do Negro, Pedro Afonso e no Porto da Balsa no Rio Tocantins, que dar acesso à cidade de Miracema do Tocantins. Na semana passada, a Prefeitura de Miracema também instalou uma barreira sanitária no Porto da Balsa.

A Prefeitura informou que todas as barreiras vão funcionar das 6 às 18 horas e visam identificar a situação das pessoas que estão entrando ou saindo da cidade.

Para auxiliar na atuação nas barreiras, o Município realizou a contratação temporária de profissionais de saúde, auxiliar técnico e segurança e todos esses servidores e os já atuantes, que se inscreveram para trabalhar nas barreiras sanitárias, passaram por teste rápido da Covid-19. O objetivo do teste é garantir a saúde dos agentes e das pessoas em trânsito que foram abordadas durante a ação.

As equipes que vão atuar nas quatro barreiras passaram orientações sobre o uso adequado de equipamentos de proteção individual (Epi) e o descarte correto de materiais após a utilização. Na abordagem, os profissionais ainda fazem a medição de temperatura e os casos suspeitos serão encaminhados para a Unidade Básica de Saúde da cidade, onde serão avaliados pelos servidores da unidade.