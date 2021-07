Vida Urbana Prefeitura de Rio da Conceição revoga decreto que proibia entrada de pessoas não vacinadas na cidade Ministério Público questionou medida publicada pelo município

Após publicação de decreto que proibia a entrada de visitantes no território de Rio da Conceição que não tenham recebido pelo menos a primeira dose da vacina contra Covid-19, a prefeitura revogou a medida no início da noite de desta sexta-feira, 23. A determinação do Decreto nº 110 virou alvo de recomendação do Ministério Público do Tocantins (MPTO), que considerou o text...