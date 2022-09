Vida Urbana Prefeitura de Porto Nacional decreta jornada de 6h corridas e ponto facultativo na sexta-feira, 9 Expediente das 7h às 13h, começa a valer a partir desta segunda-feira, 5; medidas tomadas visam a redução de gastos públicos

Publicados os Decretos 731 e 732, no Diário Oficial Eletrônico do Município, edição 348, pela Prefeitura de Porto Nacional, cidade situada na região central do estado, que declaram ponto facultativo na próxima sexta, 9, e decreta a jornada de trabalho para 6h corridas para os trabalhadores da administração direta e indireta do município, respectivos. Conforme o Decr...