Vida Urbana Prefeitura de Porto Nacional convoca para tomar posse mais aprovados em concurso público Selecionados têm 30 dias para apresentar documentação a partir da data de publicação

A Prefeitura de Porto Nacional convocou mais aprovados em Concurso Público nº 001/2019 para tomar posse, conforme publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) nesta quinta-feira, 3, a partir da página 64 do documento. Os selecionados têm 30 dias para apresentar a documentação, como exames e laudos médicos, e fazer os procedimentos burocráticos. Conforme a g...