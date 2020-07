As informações são do G1 Tocantins

A Prefeitura de Peixe decidiu recuar da medida que reabria a Praia da Tartaruga durante o mês de julho. Em um novo decreto nesta quinta-feira, 9, o prefeito da cidade, José Augusto Bezerra Lopes, anunciou o fechamento e disse que protocolo ocorreu devido ao desrespeito das regras impostas no documento anterior, que permitia a reabertura.

Conforme a gestão, a reabertura determinada na última semana era alvo de polêmica e chegou a ser questionada pela Justiça. O juiz Jossanner Nery Nogueira Luna tinha determinado que o Município, prestasse esclarecimentos, em um prazo de 24 horas, após um pedido dos moradores da cidade para suspender dois artigos do decreto.

Com a alteração e o fechamento do ponto turístico durante a temporada, voltam a valer as regras que determinavam multa de até R$ 500 para quem for flagrado na praia. Também está suspensa a autorização para abertura de hotéis e pousadas na cidade ou a realização de acampamentos.

Além disso, para compensar a perda de arrecadação de comerciantes e barraqueiros do local, a gestão anunciou que trabalhadores serão contratados pela Prefeitura Municipal para participar da fiscalização. Devem ser chamadas 54 pessoas já estavam cadastradas que se juntam a equipe de 18 fiscais da Vigilância Sanitária.

Nesta semana, a Prefeitura de Santa Terezinha do Tocantins também determinou novas medidas de prevenção a Covid-19. Um Decreto Municipal traz diversos protocolos de restrição devido como o uso de máscaras, proibição de aglomeração de pessoas em locais públicos ou privados.

O texto também determina o distanciamento social em estabelecimentos comerciais e igrejas, além da disponibilização de álcool em gel. O atendimento em salões de beleza, clínicas de odontologia somente pode ocorrer mediante agendamento. Está suspenso o funcionamento de academias e bares, restaurantes e similares devem funcionar somente por delivery.

O comércio e setores de serviços, de modo geral, só poderão funcionar de 8 às 18 horas, com exceção de farmácias e hospitais. Em caso de descumprimento pode haver multa e fechamento do comércio, além de responsabilização civil e criminal.