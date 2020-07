As informações são do G1 Tocantins

A Prefeitura de Peixe decidiu reabrir a praia da Tartaruga com horário de funcionamento de 6 às 18 horas, diariamente. A medida publicada em Decreto Municipal nesta sexta-feira, 3, também determina que as tendas montadas na praia podem reunir no máximo oito pessoas, em cada.

Conforme a gestão, o decreto também estabelece a proibição de instalação de barracas comerciais, como restaurantes ou lanchonetes na praia. A Vigilância Sanitária realizará a fiscalização no local.

Na justificativa para a reabertura da praia, o prefeito José Augusto Bezerra Lopes cita a "necessidade de flexibilizar medidas que possibilitem a proteção aos setores econômicos do município, mantendo-se os cuidados para se evitar o contágio". A temporada de praia em Peixe sempre é uma das mais movimentadas durante as férias de junho.

Comércio

O decreto ainda menciona regras para comércios e a administração pública. Entre as medidas está a higienização mais rigorosas para restaurantes e bares, além da redução do horário de funcionamento das repartições públicas, que será entre 7 e 13 horas. As festas com aglomerações seguem proibidas.