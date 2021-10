Vida Urbana Prefeitura de Paraíso recomenda exigência de comprovante de vacina para funcionários do comércio Município publicou novo decreto com regras que seguem em vigor até 30 de novembro

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou um novo decreto que recomenda a exigência do comprovante de vacina contra Covid-19 para empregados do comércio. O documento de nº 682/2021 está disponível no Diário Oficial desta terça-feira, 26, e trata das regras de enfrentamento à pandemia, que permanecem em vigor até o dia 30 de novembro. Conforme o documento, a admini...