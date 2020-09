A Prefeitura de Paraíso do Tocantins publicou nesta sexta-feira, 25, um decreto que autoriza o funcionamento do comércio local até meia noite e a realização de seminários, congressos, convenções, simpósios, conferências, palestras, reuniões corporativas, oficinas, treinamentos e cursos corporativos e eventos sociais, com até o número máximo de 50 pessoas e que também respeitem a distância mínima de um metro e meio.

A gestão municipal também autorizou o funcionamento de bares, restaurante e similares até à meia noite e liberou ter som de voz e violão individual nos estabelecimentos. O novo decreto diz as novas medidas só foram consideraras após reunião virtual do Comitê de Operação Emergencial (COE), realizada na quinta-feira, 25.

Por conta da pandemia de Covid-19, a prefeitura diz que é obrigatório que os estabelecimentos se atentem aos protocolos de segurança: limitação de pessoas e distanciamento entre elas, controle de ingresso e permanência, verificação de temperatura, cuidados na entrada e na saída, além do uso indispensável da máscara, das medidas constantes de higienização e a responsabilidade social de cada cidadão.

De acordo com o último boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES), Paraíso do Tocantins já registrou 2.273 casos da Covid-19, com 42 óbitos.