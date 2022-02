Vida Urbana Prefeitura de Paraíso faz mudanças no fluxo do trânsito perto de sete escolas Novas sinalizações foram instaladas e ações educativas orientam motoristas sobre as alterações

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins realizou mudanças nos fluxos do trânsito para melhorar o tráfego e evitar acidentes perto de sete escolas da cidade. Com as alterações, o Departamento Municipal de Trânsito está realizando até 31 de março uma blitz educativa no intuito de orientar os motoristas. Conforme a administração municipal, as mudanças ocorre...