Vida Urbana Prefeitura de Paraíso do Tocantins amplia vacinação para grupo acima d 35 anos com comorbidade A vacinação ocorre na Unidade Básica de Saúde Araci Aires Parente das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17 horas

A Prefeitura de Paraíso, através da Secretaria Municipal de Saúde, divulgou neste domingo, 23, o calendário de vacinação contra a Covid-19 para esta semana no município. De acordo com o órgão, de segunda-feira, 24, a sexta-feira, 28, a imunização (1ª dose) será ampliada para idosos acima de 60 anos e pessoas com comorbidades, deficiências ou doenças crônic...