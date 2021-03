Vida Urbana Prefeitura de Paraíso declara ponto facultativo nos dias 1° e 2 de abril Decreto menciona que os serviços considerados essenciais, não sofrerão qualquer interrupção na sua prestação, devendo ser assegurado o pleno atendimento à população

A Prefeitura de Paraíso do Tocantins, cidade distante a 60 km de Palmas, declarou no Diário Oficial do Município (DOM), Decreto Nº 620/2021, ponto facultativo nos dias 1 e 2 de abril. O documento determina que estejam suspensas somente as atividades administrativas nas repartições municipais, em virtude da Semana Santa. O decreto menciona que os serviços co...