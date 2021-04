Vida Urbana Prefeitura de Paraíso assina termo de cooperação para trabalho de brigadistas no município termo tem como objetivo a cooperação mútua entre as entidades para atuar na prevenção e combate aos incêndios florestais no âmbito municipal

Um termo de cooperação para capacitação, treinamento, formação e certificação dos Brigadistas Florestais do município de Paraíso, distante a 60 km de Palmas, foi assinado nesta terça-feira, 13, pela prefeitura da cidade em parceria com o Governo do Estado. De acordo com a secretária municipal do Meio Ambiente, Cultura e Turismo, Patricia Nascimento, o termo tem co...