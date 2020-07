As informações são do G1 Tocantins

A Prefeitura de Palmeiras do Tocantins determinou a reabertura dos estabelecimentos que estavam fechados por causa da pandemia da Covid-19. Essa medida é válida para academias, bares e restaurantes, entretanto devem ser mantidos alguns protocolos de segurança sanitária para o distanciamento social.

Nas academias o uso de máscaras será obrigatório durante os treinos e cinco pessoas poderão entrar por hora, sendo que o funcionamento é autorizado até às 22 horas. Já os bares e restaurante devem manter a distância mínima de dois metros entre as mesas e montar no máximo cinco mesas por ambiente, além de restringir o número de cadeiras a quatro por mesa. O horário de funcionamento também está limitado até às 22 horas.

As penalidades previstas incluem advertências verbais, multas e até o fechamento do estabelecimento. A fiscalização será responsabilidade da Vigilância Sanitária. As informações são do G1 Tocantins.