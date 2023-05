Está prevista para a próxima sexta-feira, 19, a abertura de uma licitação da prefeitura de Palmas para contratar empresa por R$ 137 milhões estimados em aluguel de veículos para órgãos municipais.

O procedimento é da Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) que conta com os demais órgãos e entidades do município como requisitantes.

Em justificativa técnica no processo, o Executivo defende que a licitação se faz necessária para garantir a “continuidade da prestação de serviço, pois a interrupção ocasionaria a paralisação” em áreas como saúde pública, infraestrutura, educação e outras.

O documento aponta ainda que o contrato atual para locação de veículos oficiais, assinado em 1º de outubro de 2018, atingiu o limite de prorrogação de 60 meses.

A atual contratada é a TB Servicos Transporte Limpeza Gerenciamento e Recursos Humanos SA. De acordo com o portal de transparência do município, até maio de 2023 a empresa recebeu pouco mais de R$ 25 milhões. O edital da época da contratação previa o fornecimento de 330 veículos, para as repartições do executivo municipal.

Agora a previsão do município, de acordo com levantamento realizado nas repartições municipais, com quantitativo acrescido por uma reserva de 15% a 20%, é para o fornecimento de 497 veículos.

Entre as especificações do edital estão veículos hatch, pick-up pequena, sedan executivo, SUV grande automática, vans, caminhão baú, pick-up automática, além de viaturas com diversas especificações de policiamento.

A licitação tem previsão de quatro lotes, o primeiro com 75 veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, com previsão de R$ 30,2 milhões. O segundo lote é destinado para a Secretaria Municipal de Educação com 125 veículos por R$ 23,6 milhões. A Fundação Escola Pública de Saúde é a beneficiada no terceiro lote com 7 veículos por R$ 2 mihões.

O qurto lote é destinado aos demais órgãos e entidades do executivo municipal, com 290 veículos estimados em R$ 81,4 milhões.

A sessão de abertura das propostas está prevista para às 14h da sexta-feira, 19.