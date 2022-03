Vida Urbana Prefeitura de Palmas torna facultativo o uso de máscara em ambientes públicos e privados Novo decreto publicado no Diário Oficial desta sexta-feira, 25, entra em vigor na próxima segunda-feira, 28

Depois do Governo do Estado retirar a obrigatoriedade do uso de máscaras em ambientes abertos no Tocantins, na última segunda-feira, 21, a Prefeitura de Palmas publicou decreto na noite desta sexta-feira, 25, flexibilizando o uso do equipamento. A novidade entra em vigor na segunda-feira, 28 de março. Conforme o decreto nº 2.173, que está no Diário Oficial do Mun...