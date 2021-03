Vida Urbana Prefeitura de Palmas prorroga decreto com suspensão de comércio não essencial Documento segue valendo até o próximo dia 23 de março

Como medida de enfrentamento de emergência em saúde pública por conta da Covid-19, a prefeitura de Palmas publicou nesta quarta-feira, 16, no Diário Oficial do Município (DOM), a prorrogação do decreto municipal que suspende as atividades não essenciais na Capital, até o próximo dia 23. Os efeitos do documento antigo começaram a valer no último dia 6, com va...