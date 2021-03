Vida Urbana Prefeitura de Palmas prorroga data para pagamento do IPTU Nova data para pagamento único ou da primeira parcela será 15 de abril

Levando em consideração a situação da pandemia na Capital e o estado de calamidade pública no município reconhecido pela Assembleia Legislativa do Estado, a Prefeitura de Palmas prorrogou até o dia 15 de abril o prazo para o pagamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU), da Taxa de Coleta de Lixo e da Contribuição para o Custeio do Serviço d...