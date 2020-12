Vida Urbana Prefeitura de Palmas prevê retomada de aulas presenciais para fevereiro na rede municipal Ano letivo na rede municipal começará com parte dos alunos em sala e parte com aulas remotas

As aulas presenciais na rede municipal de Palmas estão previstas para começarem no dia 2 de fevereiro, segundo divulgou o G1 Tocantins. Segundo o site, as aulas começarão de forma híbrido, com parte dos estudantes em salas de aula e outros em casa, com aulas remotas. Segundo o G1, a execução deste plano depende de o cenário epidemiológico estar favorável quando as aul...