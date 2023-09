Vida Urbana Prefeitura de Palmas lista medidas para solucionar déficit de vagas na educação infantil Gestão municipal responde parecer ministerial cobrando 2,3 mil vagas com relação de Cmeis a construir e ampliações de unidades em funcionamento para suprir a demanda

Depois de o Ministério Público do Tocantins emitir parecer à Justiça, com pedido para que a prefeitura de Palmas seja obrigada a cumprir sentença para oferta de mais de 2,3 mil vagas nos Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis), a gestão listou, em nota, as medidas que afirma ter adotadas para suprir a demandas por vagas. A sentença original que manda ...