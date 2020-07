Redação Jornal do Tocantins contato@jornaldotocantins.com.br

Prefeitura de Palmas informou que nesta quinta-feira, 2, teve que embargar uma feira na ASR-SE 85 (812 Sul), que comercializava produtos, principalmente na área de artigos de moda e calçados, por conta de descumprimento do decreto Nº 1856/20, de 14 de março, que suspende a realização de eventos, para evitar grandes aglomerações.

Segundo a prefeitura, a operação ocorreu após denúncias da comunidade, pois o evento acontecia de forma totalmente irregular, descumprindo as normativas atuais da Capital para combater o avanço do novo coronavírus (Covid-19).

A gerente de Vigilância Sanitária de Palmas (Visa), Joselita Monteiro, disse que nenhuma autorização de funcionamento e licenciamento sanitário está sendo emitida para realização de eventos. “Em cumprimento ao decreto municipal de combate à Covid-19, todos os alvarás sanitários para realização de eventos estão suspensos”, ressaltou.

A secretária de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem), Mila Jaber, também ressalta que a gestão está atenta ao funcionamento do comércio em Palmas. “Temos recebido denúncias da população, e estamos atuando na fiscalização, juntamente com as entidades de classe e os fiscais de postura da Capital”, ressaltou a gestora.

Atividades irregulares ou aglomerações em estabelecimentos comerciais podem ser denunciadas pelo número 153 ou pela Ouvidoria Municipal pelo telefone 0800-6464-156.