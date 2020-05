Com a determinação do uso obrigatório de máscaras na Capital a partir desta segunda-feira, 4, a Prefeitura de Palmas realizou a distribuição do item para a população da Capital que utiliza o transporte coletivo. A ação começou nas estações Xambioá, Krahô e Apinajé.

Conforme a gestão, a distribuição de máscaras é uma das medidas adotadas para evitar a contaminação pela Covid-19 e também garantir o cumprimento do Decreto Municipal nº 1.884/2020, que institui o uso obrigatório.

Neste primeiro momento já foram distribuídas 330 máscaras nas estações e outras 770 foram destinadas aos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). As máscaras são uma doação da Secretaria de Educação de Palmas (Semed) e entregues pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) em parceria com a Fundação da Infância e Juventude de Palmas (FIJP). Ao todo serão 1.100 máscaras distribuídas, mas novas unidades devem ser repassadas para a distribuição.

Multa

Segundo o Decreto Municipal, em caso de descumprimento a fiscalização do Município poderá aplicar multa no valor de R$ 80,00 para o morador sem máscara. Já no caso dos donos de estabelecimentos privados ou veículo de transporte de passageiros, a multa é de R$ 160,00 por pessoa. Em caso de reincidência, o decreto prevê perda do alvará ou licença de funcionamento.

CadÚnico

Jás as famílias dos estudantes da rede municipal de ensino começaram as receber máscaras de proteção individual, além de uma nova doação de kits de alimentação escolar também nesta segunda. Conforme a gestão, serão contemplados mais de 12 mil alunos, cujas famílias estão cadastradas no Programa Bolsa família do CadÚnico.

A entrega dos kits prossegue até sexta-feira, 8, seguindo cronograma definido por cada unidade educacional. As escolas entraram em contato com as famílias contempladas para agendar o dia e horário da entrega dos kits. No ato de entrega dos kits, cada responsável pela família contemplada assinará um termo de recebimento e retirada da doação. As doações são compostas com produtos perecíveis e não perecíveis.