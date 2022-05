Vida Urbana Prefeitura de Palmas deve matricular aluna em escola perto da casa onde mora, decide STF Ministra Rosa Weber atendeu pedido de uma aluna que busca a matrícula em escola de tempo integral perto de casa desde 2019

A ministra do Supremo Tribunal Federal (STF) Rosa Weber condenou a Prefeitura de Palmas a matricular uma aluna Joseane de Sousa Ribeiro em escola de tempo integral e próxima à residência onde a estudante mora com a família. Para fixar a condenação, a ministra derrubou uma decisão do Tribunal de Justiça do Tocantins que manteve uma decisão do juiz de pr...