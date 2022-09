Vida Urbana Prefeitura de Palmas derruba ipês considerados mortos na avenida NS-2 Segundo gestão, árvores colocavam em risco pessoas e veículos que transitam pelo local porque estavam com estrutura física comprometida e serão replantadas no período chuvoso

Dois ipês considerados mortos pela prefeitura de Palmas foram derrubados no canteiro da avenida NS-2, na quadra 102 norte, no centro da Capital. Até a manhã desta terça-feira, 6, era possível ver no chão, os restos de galhos e retalhos de duas árvores. Os ipês faziam parte de uma fileira de árvores nativas, localizada no canteiro da Avenida. Em nota, a Prefeitur...