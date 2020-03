As repartições da administração pública municipal terão seu ponto facultativo estendido até esta sexta-feira, 3, conforme decreto publicado pela prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro, em edição extra do Diário Oficial do município neste domingo, 29.

A medida não se aplica aos servidores da Secretaria Municipal da Saúde (Semus), do administrativo da sede da Secretaria Municipal da Educação (Semed), da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social (Sedes) e da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Humano.

A Ouvidoria e Controle Interno do município também seguem o cronograma normal de trabalho e serviços essenciais como limpeza urbana, coleta de lixo, aterro sanitário, iluminação pública, cemitério e segurança ficam mantidas.

A determinação considerou o isolamento social como medida preventiva de grande eficácia para minimizar a disseminação do novo coronavírus entre a população, declarado como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS), no último dia 11 de março.