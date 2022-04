Vida Urbana Prefeitura de Palmas decreta ponto facultativo para esta quinta-feira, véspera de feriado Data antecede comemorações da Semana Santa e medida não se aplica aos serviços essenciais da administração pública municipal

Em virtude do feriado da Semana Santa, a Prefeitura de Palmas também decretou ponto facultativo para esta quinta-feira, 14. A data antecede a Sexta-Feira da Paixão, 15, celebração da morte e ressureição de Cristo Jesus. Segundo o decreto nº 2.178, publicado na noite desta terça-feira, 12, no Diário Oficial do Município, o ponto facultativo será para servidores de rep...