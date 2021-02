Vida Urbana Prefeitura de Palmas cria comissão para regularizar distritos industriais na Capital Conforme o órgão, a Comissão Especial será composta por um representante das secretarias de Desenvolvimento Econômico e Emprego; Assuntos Fundiários; Desenvolvimento Urbano e Serviços Regionais; Casa Civil e Procuradoria Geral do Município

A Prefeitura de Palmas instituiu por meio do Decreto Nº 1.988, publicado nesta terça-feira, 9, no Diário Oficial do Município (DOM), a Comissão Especial para realizar o levantamento de áreas passíveis de regularização fundiária nos distritos industriais de Taquaralto e Eco Industrial. Conforme o órgão, a Comissão Especial será composta por um representante das se...