Na última quarta-feira, 15, a Prefeitura de Palmas informou que a cidade tinha chegado aos 28 óbitos em decorrência da Covid-19. No boletim epidemiológico desta sexta-feira, 17, o número teve que ser corrigido, após um cruzamento de dados.

Segundo a prefeitura, "após investigação, a Vigilância Epidemiológica constatou que a vítima do último óbito registrado em Palmas tinha residência em Almas e não na Capital", informou o boletim, antes de informar que a mudança foi encaminhada a Secretaria Estadual de Saúde (SES).

A cidade registrou que 3.400 pessoas já foram infectadas com o novo coronavírus. Desse total, são 1996 recuperados, 1.353 cumprem isolamento domiciliar, 23 estão internados e 27 vieram a óbito. A taxa de letalidade é de 0,8%.

Contágio

Sobre as possíveis fontes de contágio, o boletim aponta que 1.555 (45,7%) contaminaram-se por transmissão comunitária, 1.298 (38,2%) tiveram contato com casos confirmados em Palmas, 305 (9%) estão em investigação epidemiológica, 120 (3,5%) foram infectados após viagem ou contato com casos de outros estados, 115 (3,4%) contraíram o vírus após viagens para o interior do Tocantins e sete (0,2%) estiveram em viagem no exterior.