Vida Urbana Prefeitura de Palmas convoca famílias para montagem de dossiês do Residencial Jardim Vitória Pré-selecionados têm prazo de 30 de novembro a 22 de dezembro

A Prefeitura de Palmas que convoca os candidatos pré-selecionados e suplentes dos Grupos I, II, III, idosos, pessoas com deficiência (PCD) para montagem de dossiês para o Residencial Jardim Vitória II do Programa Minha Casa Minha Vida- Faixa I. O prazo é de 30 de novembro até 22 de dezembro. A lista dos nomes está disponível na edição nº 2.622 do Diário Oficial do Município desta quarta-feira, 25. Conforme a Prefeitura ...