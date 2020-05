Redação Jornal do Tocantins contato@jtocantins.com.br

A Prefeitura de Palmas contratou temporariamente médicos, enfermeiros e técnicos em enfermagem para reforçar as ações de combate à pandemia da Covid-19. Os profissionais selecionados começaram a entregar a documentação para formalização e assinatura da contratação com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus).

Conforme a gestão, assim que terminem esses procedimentos os profissionais serão imediatamente alocados em seus ambientes de trabalho. São nove 9 médicos, 10 enfermeiros e 10 técnicos de enfermagem que reforçarão o quadro nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) Norte e Sul, e em alguns Centros de Saúde da Comunidade (CSCs).

Essa contratação faz pare da Medida Provisória Nº 4, que cria 110 novos cargos, sendo 40 para analista em Saúde enfermeiro e 70 para técnico em Saúde. As demais constatações ocorrerão conforme o surgimento da demanda. Essa MP está publicada em 26 de março de 2020, na edição 2.458 do Diário Oficial do Município (DOM).