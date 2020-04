A Prefeitura de Palmas optou por usar a Requisição Administrativa, e não a dispensa de licitação, para conseguir tomar posse de equipamentos de proteção e produtos de limpeza para enfrentar a pandemia do novo coronavírus. Os itens comprados chegam a mais de R$ 2.190 milhões, conforme seis notas de empenho emitidas em nome da Medcon, uma empresa localizada em Contagem (Minas Gerais).

Segundo nota técnica do secretário Daniel Borini Zemuner, desta terça-feira,7, o fator preponderante e decisivo para optar pela requisição e não a dispensa é a "questão da coercitividade inerente as aquisições por Requisição Administrativa".

O texto sustenta que esse tipo de compra, garantido na Constituição e nas normas que decretaram calamidade pública em Palmas, "tem a capacidade de impor ao fornecedor a entrega do estoque disponível", em razão da escassez de insumos de enfermagem que o mercado enfrenta.

Material comprado

Uma das principais compras é de álcool em gel 70%. São 20 mil unidades de 5 litros ao custo unitário de R$ 65 e total de R$ 1.300.000,00. Há também mil unidades de 1 litro ao custo unitário de R$ 18,9 e total de R$ 18.900,00.

As seringas somam 44.853 unidades com preços entre R$ 0,20 e R$ 0,78 fechando a conta em R$ 16.620,00.

Na lista do material comprado aparecem 262 máscaras, modelo PFF/2, ao custo unitário de R$ 29 e total R$ 7.598,00.

Em vestimentas, são 4.568 macacões comprados ao custo unitário de R$ 148 e total de R$ 676.064,00.

Há ainda 47.600 luvas nos três tamanhos (P, M e G) ao custo de R$ 0,64 e custo total de R$ 30.464,00 e há 47.008 escalpes ao custo total de R$ 17.863,00 (apetrecho que fica na veia do paciente para aplicar remédios).

A requisição inclui ainda 295 sapatos antiderrapantes em diversos tamanhos ao custo de R$ 118 cada totalizando R$ 35.46,00. Entre outros itens, estão sondas (traqueal e uretral) que somam 4.441 unidades, de numeração diversa, ao custo total de R$ 11.985,44.

A nota técnica

O secretário explica que há diversas licitações abertas em Palmas sobre os itens e empenhos pendentes para entrega, mas sem que os fornecedores tenham entregue o material licitado o que provocou desabastecimento em Palmas.

Segundo a nota, a quantidade do material comprado levou em consideração a projeção de contágio de forma leve e de forma grave e a população palmense com base em cálculos da OMS (Organização Mundial de Saúde e houve cotação com as empresas Conceito Medical e Reis Comercial.

Zemuner também aponta que a compra dessa forma se deu devido ao "iminente cenário de desabastecimento dos estoques dos fornecedores e escassez de matérias primas" somado à estimativa de que o da doença seja em meados de abril. "Por conta de todo esse cenário não restou tempo hábil ao poder público para a execução dos empenhos anteriores a emissão das notas fiscais".

De acordo com o secretário, após envio de ofício requisitando o material, a empresa fornece remessas da compra ao centro de logística da secretaria desde 20 de março.