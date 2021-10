Vida Urbana Prefeitura de Palmas começa obras de pavimentação asfáltica das avenidas NS-05 e TNS-04 Outras avenidas são preparadas para receber asfalto ainda em outubro

As obras de pavimentação asfáltica das avenidas NS-05 e TNS-04 em Palmas começaram nesta quarta-feira, 6. A via no Jardim Taquari, Sul da Capital, recebe a pavimentação com concreto usinado a quente, já a avenida no centro da cidade tem tratamento superficial duplo. Os trechos com obras em andamento seguem sinalizados como fechados para trânsito. Ainda no Jardim...