Vida Urbana Prefeitura de Palmas assina convênio de R$ 700 mil para estudos sobre áreas verdes Iniciativa faz parte da programação da semana do Meio Ambiente que vai de 1º a 5 de junho

A prefeitura de Palmas anunciou que no Dia do Meio Ambiente, 5 de Junho, assinará um convênio com a Cooperação Andina de Fomento, no valor de US$ 150 mil - aproximadamente R$ 700 mil. Segundo a prefeitura o valor será aplicado em estudos para viabilidade de unidades de conservação no Município e monitoramento de áreas verdes e espaços públicos em...