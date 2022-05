Vida Urbana Prefeitura de Palmas abre edital para ambulantes interessados em trabalhar no Arraiá da Capital Inscrições começam na próxima segunda-feira, 23 e seguem até o dia 26 de maio

Os ambulantes interessados em comercializar seus produtos durante o 30º Arraiá da Capital deste ano poderão se inscrever no período de 23 a 26 de maio, conforme previsto no edital de chamamento público da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Emprego (Sedem). O evento volta a ser de forma presencial, com participação de todos os integrantes das juninas. De acordo...