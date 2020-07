As informações são do G1 Tocantins

Redação Jornal do Tocantins As informações são do G1 Tocantins

A Prefeitura de Nova Olinda decidiu liberar a abertura de bares, adegas e distribuidoras de bebidas na cidade com horário de funcionamento limitado e outras restrições sanitárias para o atendimento ao público. Esses locais devem funcionar de 6 às 21 horas.

Com a nova medida, está proibida a realização de jogos de bilhar, dominó e baralho com o efetivo de evitar aglomerações. Além disso, os s clientes e funcionários devem utilizar máscaras quando não estiverem comendo ou bebendo e também deve haver a distribuição de álcool 70% para limpeza das mãos.

Outro protocolo para a abertura é o distanciamento mínimo de 15, metros de uma mesa para a outra, além do limite de quatro pessoas por mesa. A ocupação deve ser de no máximo 30% do espaço. As informações são do G1 Tocantins.