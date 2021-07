Vida Urbana Prefeitura de Miracema interdita Praia do Funil por 15 dias após registros de aglomerações Imagens divulgadas nas redes sociais mostravam, no último domingo, 4, a Praia do Funil lotada de pessoas que não usavam máscaras ou qualquer tipo de proteção para evitar a Covid-19, situação que motivou a interdição

Por descumprimento de protocolos sanitários e promoção de aglomerações, a Prefeitura de Miracema interditou a Praia do Funil e o estabelecimento que funciona no local, de propriedade particular. Conforme descrito no Diário Oficial do Município desta terça-feira, 6, a interdição é embasada em registros feitos no último final de semana, além de inspeção in loco da Vigilância S...