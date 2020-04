Vida Urbana Prefeitura de Lagoa da Confusão distribui 400 cestas básicas para famílias de alunos Itens do kit são da merenda escolar de escolas que estão fechadas e entrega ocorre na própria unidade onde os alunos estudam com agendamento prévio

As famílias de alunos da rede municipal de Lagoa da Confusão começaram a receber na segunda-feira, 13, as cestas básicas fornecidas pelo município como medida de enfrentamento à pandemia do coronavírus. Segundo divulgou o município, a distribuição está na primeira fase com 400 “kits” de merenda escolar e contém arroz, feijão, farinha, polvilho, macarrão, molho ...