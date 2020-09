A Prefeitura de Gurupi publicou um novo decreto com novas orientações sobre para as medidas de controle e combate a Covid-19. Entre as determinações do documento de número 0910 estão a liberação do parque infantil dentro do parque Mutuca e os treinos táticos, aulas com fundamentos básicos do futebol das escolinhas.

Essas medidas publicadas no Diário Oficial do Município desta segunda-feira, 31, são resultado de uma reunião extraordinária do Comitê Gestor na última semana. A publicação ainda acrescenta algumas medidas de atuação ao comércio da cidade.

Conforme o decreto, o funcionamento do parque infantil deve ter horário de atendimento até às 21 horas diariamente, entretanto o limite máximo é de 7 crianças por hora mediante o cumprimento das medidas de prevenção e segurança contra a Covid-19.

Já a realização de treinamentos táticos, aulas com fundamentos básicos do futebol pelas escolas de futebol devem ocorrer por 15 dias seguindo as medidas de: fracionar o horário de atendimento e distanciamento mínimo de dois metros entre as pessoas; realizar aulas com duração de no máximo 40 minutos; promover a higienização de ambientes e equipamento; exigir que alunos tragam consigo seu kit pessoal de higiene com sua garrafa de água, toalha de rosto e máscaras; e estabelecer horários e turmas fixas de alunos, de modo que cada um frequente as aulas, integrando sempre o mesmo grupo em todos os treinos.