Vida Urbana Prefeitura de Gurupi libera eventos, shows e boates sem limite de pessoas Novo decreto mantém obrigatório o uso de máscaras em locais públicos e disponibilização de álcool 70% em comércios

A Prefeitura de Gurupi liberou a realização de eventos, como boates, casas noturnas e shows artísticos, sem restrição de número de pessoas participantes, conforme o decreto nº 1.370 publicado na edição do Diário Oficial desta segunda-feira, 18. As novas medidas entram em vigor nesta terça-feira, 19, com validade até 1º de novembro. O decreto anterior limitava a ...