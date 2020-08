A Prefeitura de Gurupi divulgou que um novo decreto flexibiliza o funcionamento de bares e restaurantes na cidade até as 23 horas. A medida, segundo o município levou em consideração o cenário epidemiológico local que já apresenta redução dos casos ativos de Covid-19 na cidade e segue os planos de contingência dos estabelecimentos comerciais para o seu funcionamento.

Bares e congêneres, e estabelecimentos do ramo alimentício, a partir desta sexta-feira, 28, poderão funcionar com a disposição de mesas até às 23 horas, com acesso limitado aos clientes para evitar aglomeração, e atendendo todas as regras de segurança em saúde dispostas no documento.

As academias de ginástica estão liberadas por 15 dias a contar desta quinta-feira, 27, nos horários das 5h às 23h, observando os critérios da Organização Mundial da Saúde, bem como as condições propostas pela Comissão de Proprietários de Academias de Gurupi.

O Decreto traz também um parágrafo referente às servidoras públicas municipais lactantes, as quais poderão trabalhar de forma remota ou isolada, desde que comprovem por meio de laudo do pediatra a necessidade da criança de amamentação complementar e a avaliação da Junta Médica Municipal atestar a necessidade da lactante.