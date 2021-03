Vida Urbana Prefeitura de Gurupi libera aulas presenciais, leilões, academias, igrejas e restaurantes Decreto da prefeita Josi Nunes saiu no Diário do Município no sábado, 20

A Prefeitura de Gurupi autorizou neste sábado, 20, a volta de aulas presenciais na cidade. A autorização consta do único decreto publicado na edição do Diário do Município e se aplica a escolas públicas ou privadas, de Educação Básica e Superior. O texto deixa aberta a possibilidade de aula remota (não presencial). Cada escola deve "cumprir todos os protocolos de saú...