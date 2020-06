A Prefeitura de Gurupi determinou novas medidas para o funcionamento de comércios na cidade nesta semana por meio do Decreto 0669/2020. A medida ocorreu após uma reunião com representantes comerciais, que tratou da flexibilização das atividades do comércio, inclusive de bares e congêneres, considerando o cenário epidemiológico e a importância das atividades econômicas para a comunidade.

Conforme a gestão, o documento da última quarta-feira, 17, traz a reabertura em duas datas e horários determinados de bares e congêneres, e de feiras livres, mediante o cumprimento das regras estabelecidas de segurança e prevenção.

Desde esta quinta-feira, 18, pelo período de 15 dias está liberado o funcionamento de bares e congêneres, no horário de 18 às 24 horas de segunda a quinta-feira, das 18 às 2 horas nas sextas-feiras e nos finais de semanas e feriados.

Para a abertura, as recomendações são: adequação do layout das mesas para atender à distância mínima entre as pessoas de dois metros ou uso de barreira física; reforçar a higienização de mesas e cadeiras e evitar permanência de objetos nas mesas; e aumentar a higienização dos cardápios; os garçons não poderão servir prato ou copo do cliente; música somente para som ambiente; a limitação do acesso de cliente; e monitorar a saúde dos colaboradores pela aferição de temperatura antes do início da jornada de trabalho.

Já a partir do dia 28 de junho, pelo mesmo período, as Feiras Livres das Ruas 7 e 13, funcionarão aos domingos, das 6 às 12 horas. Devem se seguir as regras de disciplinadores na entrada e saída da feira, disponibilização de pia e sabão líquido para lavagem das mãos; e poderá ter apenas duas pessoas por banca de expositor. Além disso, o acesso de entrada da população será pela lateral da Rua 07 e saída será pela lateral da Avenida Paraná.

Para todos esses segmentos, a obrigatoriedade do uso de máscaras de proteção continua a valer como medida para que o funcionamento das atividades liberadas ocorra sem problemas com a gestão de Gurupi.

Fechados

Conforme o Decreto Municipal, permanecem sob suspensão por mais 15 dias as atividades em cinemas, clubes sociais, centros de treinamentos esportivos, boates, casas noturnas, casas de eventos, motéis, festas em residências. Além disso, os velórios devem ser realizados no cemitério onde ocorrer o sepultamento.

As atividades escolares da rede particular; eventos, reuniões e/ou atividades sujeitas a aglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas e científicas do setor público, sendo as medidas adotadas recomendadas ao setor privado também continuam suspensas.

Guaraí

Também nesta semana, a Prefeitura de Guaraí flexibilizou o consumo de alimentos e bebidas em bares, restaurantes, lanchonetes, churrascarias, pizzarias, padarias, açaiterias, espetinhos, conveniências e similares. Segundo o documento, os estabelecimentos comerciais devem se atentar ao cumprimento da legislação sanitária estabelecida pelos órgãos competentes. Devem exigir dos clientes o uso de máscaras de proteção facial, amém de disponibilizar pias com água, sabão, álcool 70% e toalhas descartáveis.