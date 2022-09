Vida Urbana Prefeitura de Gurupi decreta jornada de trabalho de 6h e adota medidas de contenção de despesas Departamentos públicos passam a atender em novo horário, das 8 às 14 horas; medida busca gerar economia nas despesas fixas de energia, água, telefone e combustível

De acordo com o Decreto nº 1.084, publicado no Diário Oficial (DO) no domingo, 11, pela Prefeitura de Gurupi, a partir desta segunda-feira, 12, os departamentos públicos da Prefeitura passam a atender em novo horário, das 8 às 14 horas. A medida segue até o dia 31 de dezembro deste ano e visa a meta de economia de 10% das despesas fixas de energia, água, telefone e c...