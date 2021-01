Vida Urbana Prefeitura de Gurupi decide voltar às aulas em formato remoto em fevereiro Educação já traçou um plano para a volta presencial, mas esse retorno depende dos números da pandemia

Com a volta das aulas prevista para 8 de fevereiro, a Secretaria Municipal de Educação de Gurupi decidiu realizar o retorno em formato remoto. A medida ocorre devido ao atual cenário da pandemia da Covid-19 na cidade. Conforme a Educação, as aulas aconteceram da mesma forma que no segundo semestre de 2020 e um planejamento estratégico já foi traçado também...