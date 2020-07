A Prefeitura de Gurupi decidiu retomar as atividades pedagógicas da rede municipal de forma remota, por meio de plataforma online a partir do dia 13 de julho. A medida tomada após reunião do Comitê Gestor de Prevenção ao Coronavírus, por meio do Decreto de nº 0707publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 30.

Conforme a gestão, as aulas presenciais continuam suspensas por prazo indeterminado e a volta será por meio remoto pelo uso da plataforma tecnológica “Google For Education”. Para os estudantes que não tem acesso à internet, as atividades serão enviadas impressas. O documento prevê que nesta quarta-feira, 1º, os servidores da educação retornem ao trabalho respeitando a carga horária e as medidas de prevenção da Covid-19.

A Secretaria Municipal de Educação junto com Conselho Municipal de Educação e representantes das unidades de ensino devem elaborar um calendário de reposição de aulas.

Outras medidas

O Decreto Municipal ainda autoriza o funcionamento dos centros de treinamentos de equinos e atletas, que realizem treinamentos individualizados na modalidade esportiva funcional de três tambores. Também está autorizado a abertura dos laboratórios de informática da Unidade Senac Gurupi para o uso dos alunos do Curso de Técnico de Enfermagem na modalidade a distância.

Nos dois casos devem ser seguidas todas as medidas de prevenção impostas como uso de equipamentos de proteção individual (EPIs) pelos funcionários, distanciamento de dois metros entre os alunos, it contendo máscaras, luvas e álcool em gel a 70% para os alunos. Além das normas de segurança e de higiene estabelecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).