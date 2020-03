Uma reunião da Prefeitura de Gurupi com representantes dos órgãos fiscalizadores do município nesta segunda-feira, 30, resultou na criação de uma Comissão de Fiscalização que irá averiguar o cumprimento de restrições aplicadas ao comércio como medida de prevenção à Covid-19, após publicação de decreto que flexibiliza esse tipo de atividade no município.

A Comissão é composta por equipes da Secretaria de Planejamento e Finanças, Secretaria de Saúde e da Agência Municipal de Trânsito e Transportes. Cerca de 40 fiscais, que serão divididos em três equipes para cada turno de trabalho, iniciam suas atividades pela Avenida Goiás nesta terça-feira, 31, a partir das 8 horas, com apoio da Polícia Militar.

Todos os estabelecimentos, tanto os que estiverem abertos quanto aqueles que tiveram seu funcionamento suspenso passarão por fiscalização e recebimento de orientações sobre como devem prosseguir os trabalhos durante a pandemia. De acordo com a gestão, o descumprimento de medidas estabelecidas pelo decreto resultará em notificações que, caso não sejam atendidas, podem evoluir para penalidades administrativas, cíveis ou criminais, inclusive a cassação de alvará para atividades comerciais.

Prevenção

A Prefeitura de Gurupi reforça ainda que pratica o plano de contingência divulgado nesta segunda-feira, 30, como medida de proteção à população. Confira abaixo algumas das instruções que devem ser adotadas pelos comerciantes:

- Disponibilizar pia para lavagem de mãos para clientes e colaboradores, com sabão líquido e/ou álcool gel 70%, papel toalha e lixeira de pedal;

- Supermercados e açougues deverão limitar a entrada de pessoas por vez, de acordo com o tamanho do estabelecimento: no máximo um consumidor por cada dez metros quadrados; espaçamento mínimo de dois metros entre os caixas e espaçamento mínimo de 1,5 metros de distância entre as pessoas nas filas

A lista completa de medidas pode ser conferida aqui (http://www.gurupi.to.gov.br/resources/arquivos-publicados/Decreto_498_20200330.pdf)