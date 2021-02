Vida Urbana Prefeitura de Gurupi convoca para posse 10 aprovados no concurso para professores de 2016 Confira a relação dos convocados e os documentos necessários para a posse

A prefeitura de Gurupi convocou para posse 10 professores aprovados em um concurso realizado em 2016. Segundo o decreto, houve desistência de candidatos convocados para a nomeação e o município pode fazer tantas convocações quanto forem necessárias para prover as vagas do edital. As pessoas convocadas são professores graduados em pedagogia que disputaram vagas na amp...